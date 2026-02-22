Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3118949
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: AI ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 22, 2026, 05:02 PM IST

Trending Photos

ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: AI ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ

AI Impact Summit 2026: ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ "ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

AI Impact Summit 2026Patiala House Court

Trending news

AI Impact Summit 2026
ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: AI ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ
Nahan news
भाजपा ने बूथ स्तर पर सुना ‘मन की बात’, राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना
mandi news
अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में सरस मेले की रौनक, महिला स्टॉल बने आकर्षण का केंद
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम का बड़ा उलटफेर! 4 दिन धूप, फिर इस दिन से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
Ludhiana Firing
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ
Faridkot Police
ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Kapurthala firing incident
ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ, CCTV ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ
Firing
ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਬਣਿਆ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
SGPC
ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
shikhar Dhawan
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਗੱਬਰ' ਨੇ ਲਏ ਸੱਤ ਫੇਰੇ, ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈ