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ਪਾਤੜਾਂ 'ਚ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਕ੍ਰੇਟਾ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

Patran Crime News: ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਟਾ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:26 AM IST
ਪਾਤੜਾਂ 'ਚ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਕ੍ਰੇਟਾ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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