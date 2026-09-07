/ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਸਲਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ 7 ਪਿਸਟਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

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Patiala Arms Smuggling: ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ" ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਐਮੋਨੀਸ਼ਨ ਲਿਆਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀਮਾਂ ਬਲ (SSB) ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੰਗੀਆਣਾ ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 06.09.2026 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 07 ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ 25 ਰੋਦ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ ਅਤੇ 6 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਸਾਮਲ ਹਨ) ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB) ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੰਗੀਆਣਾ ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰਲਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਐਮੋਨੀਸ਼ਨ ਲਿਆਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀਨਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 183 ਮਿਤੀ 06.09.2026 ਅ/ਧ 25(7) ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਪਸਿਆਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਕਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ 07 ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ 25 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ ਤੇ 6 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਫੌਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB) 50 ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਲਰਾਮਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅਸਲੇ ਐਕਟ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਐਮੋਨੀਸਨ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਵਰਦੀ ਪਾਕੇ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀਨਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਅਸਲਾ ਐਮੋਨੀਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।