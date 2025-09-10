Patran News: ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ 66ਕੇਵੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਵੱਸ
Patran News: ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ 66ਕੇਵੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਵੱਸ

Patran News: ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ 66 ਕੇਵੀ ਗਰਿੱਡ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੱਤ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:10 PM IST

Patran News: ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ 66ਕੇਵੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਵੱਸ

Patran News(ਸਤਪਾਲ ਗਰਗ): ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ 66 ਕੇਵੀ ਗਰਿੱਡ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੱਤ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ 66 ਕੇਵੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰਿੱਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1980-81 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗਰਿੱਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ।

