ਵਿਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਾਹ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

Patran farmer Success Story: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਣਕ, ਗੰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:32 AM IST

ਵਿਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਾਹ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

Patran farmer Success Story(ਸਤਪਾਲ ਗਰਗ): ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਾਤੜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਪੱਟੰਡ ਦੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਗੋਬਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਲ ਅਤੇ ਗੰਡੋਏ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਤੋਂ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਣਕ, ਗੰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 90-100 ਸਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭੋਜਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

