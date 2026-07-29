Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ

Punjab Bandh News: ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੋ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 29, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:25 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
amritsar news12 min ago
2
abohar news30 min ago
3
Durgiana Temple Viral Video55 min ago
4
Ghanaur News1 hr ago
5
Harpal Singh Cheema1 hr ago