ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ

Peer Muchalla City Heights Fire: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
Peer Muchalla City Heights Fire: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਸਥਿਤ ਸਿਟੀ ਹਾਈਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 5 ਫਲੈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ “ਸ਼ੋਪੀਸ” ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 5 ਫਲੈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।