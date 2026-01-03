Faridkot News: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ

Advertisement
Faridkot News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆਂ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:15 PM IST

Faridkot News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆਂ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇਸ ਡੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਡੰਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਥੇ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸਗੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਗ ਧੂਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਕੂੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਂਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਇਥੁ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਵਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਲ ਜੋ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤੇ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

