ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਤੇਜ਼ਾ ਰੁਹੇਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”