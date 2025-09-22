ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2932500
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ

Fazilka News: ਪਿੰਡ ਤੇਜ਼ਾ ਰੁਹੇਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:44 PM IST

Trending Photos

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਤੇਜ਼ਾ ਰੁਹੇਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”

TAGS

fazilka newsFLOOD SITUATIONSutlej river water damage

Trending news

Kullu News
हिमाचल की नदियां बनीं तबाही– ड्रेजिंग पर सवाल, कैबिनेट मंज़ूरी के बाद भी काम अधर में
Dhuri news
ਵਾਲਮੀਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ‘ਚ ਅਪਸ਼ਬਦ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਟੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
amritsar news
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ
Charanjit Ahuja Cremation
ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
Ludhiana News
ਡੀ.ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
Sri Muktsar Sahib news
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ
hamirpur news
कामगारों ने लाभ जारी न होने पर किया राज्य श्रम कल्याण बोर्ड का घेराव
Patran News
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Kullu News
कुल्लू में भक्तों के लिए सजे मंदिर; अबकी बार 10 दिनों तक मनाई जाएगी नवरात्रि
Rajeev Bindal
GST सुधार जनता के लिए बड़ी राहत: भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल
;