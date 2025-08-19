Ferozepur News: ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਵੱਸੇ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ; ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ

Ferozepur News: ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪੂਰੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਹਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Ferozepur News: ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪੂਰੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਹਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵੱਲ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੀਰਾ ਘੜਾ, ਮੁਠੀਆ ਵਾਲਾ, ਟਾਲੀ, ਕਮਾਲ ਵਾਲਾ, ਬੰਡਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਧੀਰਾ ਘੜਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।