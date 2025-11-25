ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Dera Bassi News: ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Trending Photos
Dera Bassi News: ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਖੇੜੀ ਗੁਜਰਾਂ, ਸਮਗੋਲੀ ਸਮੇਤ 10–12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।