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ਆਰਐਮਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-5, ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਰਐਮਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 19, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:08 AM IST
ਆਰਐਮਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਆਰਐਮਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
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