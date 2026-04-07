ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Jalalabad News: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 07, 2026, 12:40 PM IST

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Jalalabad News: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਏਜੰਸੀ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਬੰਦ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੀਰੇ ਕੇ ਉਤਾੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਏਜੰਸੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਮੈਡਮ ਵੰਦਨਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਏਐਫਐਸਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

