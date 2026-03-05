Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 05, 2026, 06:03 PM IST

Fuel Price News: ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕ ਤੇਲ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੱਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

