Ferozepur News: ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ

Ferozepur News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਬੀਬ ਕੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗੱਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਂਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।