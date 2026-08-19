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ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 19, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:13 AM IST
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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