ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ: ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟਿਆ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਘੁਬਾਇਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੀ, "ਜਿੰਮੀ", ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਆ ਪਾਇਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉਸ 'ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੈ।
ਘੁਬਾਇਆ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
