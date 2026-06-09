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ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

Faridkot Petrol Pump Dispute: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਓਲ੍ਡ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 09, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:42 PM IST
ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
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