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ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਕਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Pharmacy Officer Exam Cheating Case: ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 20, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:44 PM IST
ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਕਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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