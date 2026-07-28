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ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਦੀ ਮੌਤ

PHD Scholar Dies of Electrocution News: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਸਥਿਤ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. (PhD) ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 28, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:09 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਦੀ ਮੌਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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