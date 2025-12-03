BDPO Suspend: ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਸਪੈਂਡ

BDPO Suspend: ਲੜਕੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਸਪੈਂਡ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
BDPO Suspend: ਲੜਕੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਸਪੈਂਡ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਜਿਸਦੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਇਸ ਰੋਡ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ।
ਫਿਲੌਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।