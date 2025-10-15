Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2963235
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ: ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

Phulkari Mahila Sangathan: ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:24 PM IST

Trending Photos

ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ: ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

Phulkari Mahila Sangathan(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੇ ਤਿਲਾਥਨ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਈ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਬੋਰੀ ਡਾਇੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਡਰੱਮ ਕੈਫੇ: ਪਾਵਰ ਇਨ ਰਿਦਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਲਨੈਸ 360° ਹੈਲਥ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 2025, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸ਼ੈੱਫ ਅਨਾਹਿਤਾ ਢੋਂਡੀ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਅਨੁਭਵ, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੁਲਕਾਰੀ WOA ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।"

TAGS

Phulkari Mahila SangathanWomen empowermentCommunity outreach

Trending news

Phulkari Mahila Sangathan
ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ: ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
UP youth help
ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ 550 ਕਿਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ
Dasuha road accident
ਦਸੂਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਮੌਤ; ਪਤੀ ਅਤੇ ਧੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
CM Bhagwant Mann
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ- CM ਮਾਨ
Solan News
आम आदमी पार्टी की महिला नेत्रियों ने BJP प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से मांगा इस्तीफे
diwali 2025
दिवाली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने को तैयार फायर विभाग 22 अक्तूबर तक छुट्टियां रद्द
Shimla News
CM सुक्खू ने 17 ई-टैक्सियों को दिखाई हरी झंडी, बोले—HRTC में रेटिनलाइज़ेशन की जरूरत
sangrur news
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
pathankot news
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ 30000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ