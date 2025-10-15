ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ: ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

Phulkari Mahila Sangathan: ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
Trending Photos
Phulkari Mahila Sangathan(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੇ ਤਿਲਾਥਨ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਈ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਬੋਰੀ ਡਾਇੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਡਰੱਮ ਕੈਫੇ: ਪਾਵਰ ਇਨ ਰਿਦਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਲਨੈਸ 360° ਹੈਲਥ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 2025, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸ਼ੈੱਫ ਅਨਾਹਿਤਾ ਢੋਂਡੀ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਅਨੁਭਵ, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੁਲਕਾਰੀ WOA ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।"