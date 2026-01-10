Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3069694
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਫੁਲਕਾਰੀ WOA ਵੱਲੋਂ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

Amritsar News : ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੂਮੈਨ ਆਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (WOA) ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਫੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਇ ਸ਼ੇਰਾਟਨ ਵਿਖੇ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 01:34 PM IST

Trending Photos

ਫੁਲਕਾਰੀ WOA ਵੱਲੋਂ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

Amritsar News (ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੂਮੈਨ ਆਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (WOA) ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਫੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਇ ਸ਼ੇਰਾਟਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ CII ਤੇ TMA ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਇਕ ਸਨੇਹੀ, ਬਹੁ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੰਚ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਗਿਆਸਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਜਿਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਮੇਅਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪ੍ਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ; ਮੰਦੀਪ ਆਹੂਜਾ, ਕੌਂਸਲਰ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਗੁਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਪਕ, CII ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, CII ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਪਰਟਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਮਾਣਯੋਗ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨਾਇਕ, ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੋਚਵੀਂ ਸੰਚਾਲਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਧਯਕਸ਼ਤਾ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਚੇਅਰਜ਼ ਵਿਨੀਤ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਬੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੰਵਾਦ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਰ-ਸਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਹੈ।”

fallback

ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਲਕਾਰੀ WOA ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ WOA ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਰਿਚਿਤ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਆਰਤੀ ਖੰਨਾ, ਦੀਪਾ ਸਵਾਨੀ, ਸ਼ੀਟਲ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਸਿੰਧਵਾਨੀ; ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਟਲ ਖੰਨਾ; ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵਿਤਾ ਕਾਹਲੋਂ; ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂਪੁਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਗੁਪਤਾ; ਖ਼ਜ਼ਾਂਚੀਆਂ ਰੂਬੀ ਬਤਰਾ ਅਤੇ ਸਲੋਨੀ ਪੋੱਦਾਰ; ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਖੀਆਂ ਸਨਿਗਧਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।

TAGS

amritsar newsOmar Abdullahpunjabi news

Trending news

Ludhiana Firing
ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਉਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ
Kullu News
मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, भूख हड़ताल का ऐलान
amritsar news
ਫੁਲਕਾਰੀ WOA ਵੱਲੋਂ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
Punjab school Holiday
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਠੰਢ ਵਿਚਾਲੇ...
Kuldeep Dhaliwal News
ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
himachal bus accident
सिरमौर में खाई में गिरी बस, 14 की मौत, 52 घायल; PM ने किया मुआवजे का ऐलान
Chohla Sahib Sarpanch Suspend
ਚੌਹਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ; 85,16,717 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
Emotional Viral Video
ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਉਤੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ
Sukhpal Khaira news
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Punjab Dog Bite Case
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ; ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚਿਆ