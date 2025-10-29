Amritsar Airport: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ; ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

Amritsar Airport News: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
Amritsar Airport News: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਅੰਦਰ ਉਡਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਡਦੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਗੇਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਨਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਟੇਕਆਫ ਜਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣ ਸਕੇ।
