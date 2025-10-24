ਪਲੇਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਝੰਡਾ

Planet Ayurveda Expands in Europe: ਪਲੈਨੇਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਡੇਮਾਨੋਵਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੰਚਕਰਮਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਲੈਨੇਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Trending Photos
Planet Ayurveda Expands in Europe: ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਸੀ , ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ, ਐਮਡੀ (ਆਯੁਰਵੇਦ) ਅਤੇ ਪਲੈਨੇਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ, ਡਾ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
2-4 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਟੀਸੀਆਈਐਮ/ਸੀਏਐਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੌਮਸ ਫਾਈਫਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੈਨਿਕ ਪਰਪੁਰਾ (ITP), ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ, 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੀਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟਸ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਲੋਜਿਸਟਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਲੈਨੇਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਡੇਮਾਨੋਵਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੰਚਕਰਮਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਲੈਨੇਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੀਸ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੀਰੋ ਮਦੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਾਕਾਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਮੀਰੋਸਲਾਵ ਸਪਾਚੇਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨੇਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਟਿਨ, ਇੱਕ ਸਲੋਵਾਕ ਉੱਦਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਲੱਕੜ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰੋ. ਅਨੁਰਾਗ ਪਾਂਡੇ, ਐਮਡੀ (ਆਯੁਰਵੇਦ), ਪੀਐਚਡੀ (ਬੀਐਚਯੂ, ਵਾਰਾਣਸੀ), ਅਤੇ ਡਾ. ਭੈਰਵ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਐਮਡੀ, ਪੀਐਚਡੀ (ਜਲਨਾ, ਭਾਰਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਹਵਨ (ਯੱਗ) ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ।
ਟਾਟਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ, ਨਵਾਂ ਪਲੈਨੇਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪੰਚਕਰਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲਾਤਵੀਆ ਅਤੇ ਬਾਲਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਨਮਰਤਾ ਐਸ. ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
14 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਡਾ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰੀਗਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਯੋਗਾ ਮਾਸਟਰਾਂ, ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਿਦਾਨ, ਦੋਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।
16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨਬਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਨੇਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।