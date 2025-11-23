ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਓ ਇਹ ਪੌਦੇ; ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਵਧੇਗਾ ਕਰਜ

Plant Vastu Direction: ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੌਦੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
Trending Photos
Plant Vastu Direction: ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦੇ ਮੁਰਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੌਦੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ।
ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ
ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪੌਦਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੌਦਾ
ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ
ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ, ਵਿਲਾਸਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਪਲਾਂਟ
ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਰੋਧਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ZEE PHH ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)