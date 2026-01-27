Advertisement
Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 12:39 PM IST

PM Kisan Samman Nidhi:22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ, ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ

PM Kisan Samman Nidhi: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਟਲ https://pmkisan.gov.in/ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਰਾਜ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਚੁਣੋ। ਹੁਣ, ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ OTP ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ

  • ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
  • ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ eKYC ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
  • ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
  • ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ?

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 PM ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

