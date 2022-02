PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਪੋਭੂਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ 3 ਮੌਕੇ ਗੁਆਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਪੋਭੂਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਪੋਭੂਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

