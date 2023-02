ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਠਾਨ' ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ

PM Narendra Modi on Shah Rukh Khan's Pathaan news: ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਠਾਨ' ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਠਾਨ’ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਥੀਏਟਰ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਠਾਨ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ (ਪਠਾਨ) ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਠਾਨ' ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ 'ਪਠਾਨ' ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਪਠਾਨ' ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਠਾਨ' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਨਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ SRK ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।" ਦੂਜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ @narendramodi ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹਨ!" ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਬਾਇਕਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ...।"

