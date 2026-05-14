ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟੈਂਕਰ ਕਾਬੂ

Dera Bassi News: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ “ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ” ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਬਾਰਿਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਕਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਪਾਈਪਾਂ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਲਕ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪਾਈਪ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਾਲਵ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੈਂਕਰ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਟੈਂਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਲੈਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਫੀਆ” ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖੇਡ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
