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ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਘੜੀਸਿਆ

Fazilka Police Attack News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 08, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:05 PM IST
ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਘੜੀਸਿਆ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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