ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ; ਚਾਲਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਲ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ।
ਪਿੰਡ ਬਾਢਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੱਬੀ ਵਾਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਕ 'ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਚਿੱਟੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।