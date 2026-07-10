/ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ 25-30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

राज्य चुनें
Samrala (ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ): ਅੱਜ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ 20 ਤੋਂ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੀਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਕ ਸਬੰਧੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਸਥਾਨਕ ਉਪ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।