ਪਿੰਡ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ‌ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਨ

Malot News: ਪਿੰਡ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਜਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਅਭੀ ਜਲਹੋਤਰਾ, ਚੰਦਨ ਚਾਵਲਾ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਲੋਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।