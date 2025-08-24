ਪਿੰਡ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ‌ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਨ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2894460
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪਿੰਡ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ‌ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਨ

Malot News: ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਜਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਅਭੀ ਜਲਹੋਤਰਾ, ਚੰਦਨ ਚਾਵਲਾ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:57 AM IST

Trending Photos

ਪਿੰਡ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ‌ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਨ

Malot News: ਪਿੰਡ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਪਰ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਜਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਅਭੀ ਜਲਹੋਤਰਾ, ਚੰਦਨ ਚਾਵਲਾ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਲੋਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

TAGS

Malot newsBJP Camppunjabi news

Trending news

Punjab government
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ
India Russia Friendship
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇ਼ਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਦਬਾ
Minister Sanjeev Arora
ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਰੁਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 24 ਅਗਸਤ 2025
CM Mann Bhangwat Mann
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ- CM ਮਾਨ
Khanna News
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਲਝਾਈ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
fazilka news
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
Fathegarh Sahib News
ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਰਹਿੰਦ ‘ਚ CIA ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ
;