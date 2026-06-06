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ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ

Fazilka Encounter News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਾਧੂਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 06, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:48 PM IST
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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