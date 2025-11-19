Ferozepur News: ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ; ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Naveen Arora Murder Case: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Ferozepur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਭੱਜ ਗਏ।
ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਭੱਜ ਗਏ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੈਕਅੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਵੀਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 9 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
