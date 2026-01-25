Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3085769
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 02:03 PM IST

Trending Photos

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ।

ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਦੋ ਬਾਈਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਚਾਹ ਚੂਰੀ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬਾਈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸੀ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਛੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਥਾਣੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੱਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ ਸੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਹੈ
ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।

TAGS

jalandhar newsFake Check Postspunjabi news

Trending news

jalandhar news
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
canada
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ...
Raja Kandola Death News
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਦੀ ਮੌਤ; ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
Harsimrat Kaur Badal
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
murder
ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕ੍ਰੇਚ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦੀ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਾਰ
Prediction
ਸੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਹੁਣ 9 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਧਰਤ
iPhone Camera
iPhone ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ… ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼
Himachal board
हिमाचल बोर्ड के 10वीं-12वीं की परीक्षाओं की तारीख तय
Private companies
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਿਵੇਸ਼