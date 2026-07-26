ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ

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Jasvir Singh Garhi News: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 28 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।