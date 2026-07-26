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ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ

Jasvir Singh Garhi News: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 26, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:13 PM IST
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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