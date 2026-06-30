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ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

Shashank Singh Case: IPL ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 30, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:11 AM IST
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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