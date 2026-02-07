ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਔਰਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ

Khanna Murder Case: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ 81 ਸਾਲਾ ਐਨਆਰਆਈ ਔਰਤ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Khanna Murder Case: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ 81 ਸਾਲਾ ਐਨਆਰਆਈ ਔਰਤ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ।
ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।