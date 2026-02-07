Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3101322
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਔਰਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ

Khanna Murder Case: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ 81 ਸਾਲਾ ਐਨਆਰਆਈ ਔਰਤ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 03:32 PM IST

Trending Photos

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਔਰਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ

Khanna Murder Case: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ 81 ਸਾਲਾ ਐਨਆਰਆਈ ਔਰਤ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।

ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Khanna Murder caseNRI Women Murder CaseKhanna News

Trending news

Akal Takht Sahib Controversy
ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ; ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
kanchan kumari murder
ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
Punjab IAS Transfers
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
Kangra news
विद्युत बोर्ड पेंशनरों का स्मार्ट मीटरों पर कड़ा विरोध
Mukerian Sugar Mill
ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ
Bikram Singh Majithia
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼; ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ
Bhadaur electricity bill issue
ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ
punjab murder
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਔਰਤ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026: ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, BCCI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ?
Sant Seechewal
ਓਮਾਨ ’ਚ ਫਸੀ ਲੜਕੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤੀ ਘਰ