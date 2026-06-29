Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਨੂਕਰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਨੂਕਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Ranjit Avenue Snooker Center Attack News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਬੀ-ਬਲਾਕ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਨੂਕਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 29, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:41 AM IST
ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਨੂਕਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਕੈਨੇਡਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸਫਰ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ
South Africa vs Canada2 hrs ago
2
Punjab Sikh Ministers at Sri Akal Takht2 hrs ago
3
CM Bhagwant Mann3 hrs ago
4
CM Bhagwant Mann3 hrs ago
5
amritsar news3 hrs ago