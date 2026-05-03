Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3202831
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ; ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Fazilka Police Attack: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 03, 2026, 04:33 PM IST

Trending Photos

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ; ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Fazilka Police Attack: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੂਈਖੇੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਈਖੇੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਾਦਵਾਲਾ ਭੋਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Fazilka Police Attackfazilka newspunjabi news

Trending news

Fazilka Police Attack
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ; ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Tarn Taran Murder Case
ਸਾਲੇ ਨੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
zirakpur news
ਪੀਜੀ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ
STF Drug Seizure
एसटीएफ टीम ने पकड़ी करोड़ों रुपये चिट्टे की बड़ी खेप
Hoshiarpur Storm News
ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ; ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
India Closes Baglihar Dam Gates
ਚਨਾਬ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਬਗਲੀਹਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
Kiratpur-Manali Stunt News
किरतपुर-मनाली फोरलेन पर खतरनाक स्टंट; चलती कार से शराब पीते युवकों का वीडियो वायरल
hoshiarpur news
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਸੂਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਜਾਰੀ : ਰੜਾ
Ludhiana News
ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਰਾਮਦ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ; ਮੀਂਹ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ