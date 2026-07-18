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ਹਮੀਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

Kapurthala Police News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰੱਗ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 18, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:02 PM IST
ਹਮੀਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਹਮੀਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
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