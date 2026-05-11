Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3212819
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਪੁੱਜਾ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

Abohar Policeman Viral Video: ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 11, 2026, 01:44 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਪੁੱਜਾ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

Abohar Policeman Viral Video: ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਇੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਏਐਸਆਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 12 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 112 ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 112 ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 112 ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਲਗਭਗ 4-5 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 408 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ ਸਿਟੀ ਵਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਸ਼ਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Abohar policeman viral videoPunjab Police drug casepoliceman buying drugs video

Trending news

Abohar policeman viral video
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਪੁੱਜਾ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
PSEB 10th Result 2026
ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ; ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਪਾਸ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਵਲ
PM Modi appeal
PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ! ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਮੁਲਤਵੀ
PSEB 10th Result 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ; ਇੰਝ ਚੈਕ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ
kotkapura news
ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਨੀਲਾ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
Fake PSEB Certificate
ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
PSEB 10th Result 2026
PSEB 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ 12:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਰੀ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
Chamba Accident
चंबा में दर्दनाक हादसा! खाई में गिरी इनोवा, 6 लोगों की मौके पर मौत से मचा हड़कंप
CM Health Scheme
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
Sanjeev Arora ED Case
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ED ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘AAP’ ਨੇ BJP ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ