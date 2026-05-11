ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਪੁੱਜਾ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

Abohar Policeman Viral Video: ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਇੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਏਐਸਆਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 12 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 112 ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 112 ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 112 ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਲਗਭਗ 4-5 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 408 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ ਸਿਟੀ ਵਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਸ਼ਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।