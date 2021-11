ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ।

Proceeding to Shri Salasar Dham in Rajasthan to pay obeisance to Balaji Maharaj & pray for everlasting peace, communal harmony & brotherhood in Punjab. May Lord Balaji shower his blessings on all of us. pic.twitter.com/bXZcMDQC0I

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) November 9, 2021