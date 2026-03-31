Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:25 AM IST

ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪਾਦਰੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਫਸੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ

Khanna News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ “ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਇਸਨੂੰ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬਬਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੌਂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ  ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 16 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

