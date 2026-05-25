Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3228492
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲਰਟ, BBMB ਨੇ ਲਗਾਏ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

Pong Dam Early Warning System: BBMB ਦਫ਼ਤਰ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 25, 2026, 03:53 PM IST

Trending Photos

ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲਰਟ, BBMB ਨੇ ਲਗਾਏ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

Pong Dam Early Warning System(ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ): ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (Early Warning System) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

BBMB ਦਫ਼ਤਰ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਣਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੁੱਲ 6 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਸਪਿਲਵੇ ਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ BBMB ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

TAGS

Pong Dam NewsBBMB Early Warning Systempunjabi news

Trending news

Pong Dam News
ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲਰਟ, BBMB ਨੇ ਲਗਾਏ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
Himachal Panchayat Election
पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा कड़ी, संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
punjab municipal elections
ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ
Punjab DA News
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ
Winnipeg Police kirpan Policy
ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੀਤੀ ਕਰੇਗੀ ਲਾਗੂ
Himachal Panchayat elections
बिलासपुर पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल रवाना, 182 पंचायतों के तीन चरणों में वोटिंग
Rajmahendra Majitha Joins AAP
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
Gold silver price
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ
Khanna loot News
ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਿਆ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਭਰਾ
CM Mann Dogs Statement
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ