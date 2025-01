ਰਾਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਈ ਬਿਜਲੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Patiala News: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ...ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਓਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ?

The deteriorated condition of medical facilities as well as electricity, the two things AAP promised to perfect has come to surface in a very painful event. A surgeon of Rajindera Hospital had to come on camera to issue a disclaimer that due to fault in electricity a patient… pic.twitter.com/r9ghH1vxwx

— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) January 24, 2025