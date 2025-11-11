ਸਾਹਨੇਵਾਲ ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ

Sahnewal prayers Dharmendra: ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਇਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਸਬੇ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।
Trending Photos
Sahnewal prayers Dharmendra: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਇਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਸਬੇ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। “ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ।