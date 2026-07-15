/17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

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Zirakpur Panchkula Bypass News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਕਰੀਬ 1,983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਛੇ-ਲੇਨ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ NH-7 ''ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ NH-5 ''ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਰਵਾਣੂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਐਲੀਵੇਟਡ ਹਿੱਸਾ, ਕਈ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਅੰਡਰਪਾਸ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 1,525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਛੇ-ਲੇਨ IT ਸਿਟੀ-ਕੁਰਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ IT ਸਿਟੀ-ਕੁਰਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।